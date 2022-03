Ucraina: Iveco valuta uscita da jv russa, sospende vendite

Iveco Group sta valutando di ritirarsi dalla joint-venture Iveco-Amt che ha in Russia e ha interrotto le consegne di veicoli a Mosca e alla Bielorussia.

Fino a che il regime di Mosca è al potere "è impossibile per me fare affari in Russia", ha dichiarato a Bloomberg il ceo di Iveco Gerrit Marx. La joint-venture Iveco-Amt, di cui Iveco detiene il 33% del capitale, si occupa di assembleare camion Iveco nella città di Miass. Precedentemente denominata Iveco-Uralaz è stata creata nel 1994 da Iveco con Gazprom e Uralaz e ha in programma di costruire dai 600 ai 700 camion quest'anno.

Marx ha detto di condannare "in modo forte il comportamento della Russia" e che non c'è più spazio per fare business di qualsiasi tipo nel Paese. Iveco, è la sua stima, perderà tra i 15 e i 20 milioni di euro di ricavi nel primo trimestre e non ha in previsione al momento di riprendere le vendite.