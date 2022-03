Kia Roadmap 2030 punta a 4 milioni unità anno di cui 1,2 Bev

Con la presentazione della Roadmap 2030 avvenuta in occasione del recente investor day, Kia ha dettagliato nuovi particolari della propria strategia che la porterà a diventare leader nella mobilità sostenibile. Come ha specificato Ho Sung Song, presidente e Ceo di Kia Corporation, nei programmi del costruttore sudcoreano l'obiettivo è arrivare a 2 milioni di veicoli green nel 2030, cifra che nei principali mercati rappresenterà più di 3 quarti delle vendite totali. Per quella scadenza l'obiettivo delle vendite è di 4 milioni di unità all'anno.

La visione aziendale di Roadmap 2030 si poggia sui tre pilastri chiave People, Planet e Profit su cui Kia lavorerà rispettivamente per dar maggiore risalto all'aspetto valoriale del cliente e all'interno dell'azienda per incentivare i talenti; per ridurre le emissioni per una concreta tutela ambientale e, al contempo, operando come un'azienda responsabile per generare profitti.

Ho Sung Song ha anche comunicato i target stabiliti per il 2030 cioè l'accelerazione sull'elettrificazione con il raggiungimento entro quella data della soglia di 1,2 milioni di veicoli elettrici a batteria (Bev) all'anno (all'interno del programma che ha come obiettivo 4 milioni di unità/anno a livello globale, di cui oltre 2 milioni di modelli ecologici ibridi plug-in e ibridi) ma anche l'introduzione di funzionalità di connettività ancora implementate, comprese le tecnologie di guida autonoma, su tutti i nuovi veicoli. Infine, il conseguimento della posizione di leader nel mercato mondiale dei purpose built vehicle (PBV) sempre entro il 2030.

"Kia ha subìto una trasformazione su vasta scala - ha detto Ho Sung Song - che ha comportato cambiamenti nella visione aziendale, nel logo, nel prodotto, nel design e nella strategia.

Per realizzare la corporate vision di Sustainable Mobility Solutions Provider, ci concentreremo sull'accelerazione della transizione verso modelli di business futuri. Il cliente sarà sempre più al centro del nostro approccio e perseguiremo una trasformazione dinamica, pur mantenendo solido il nostro business".

A partire dal 2023, Kia ha programmato il lancio di almeno due Bev all'anno per arrivare a offrire una gamma completa di 14 Bev entro il 2027. Rispetto al precedente piano che prevedeva il lancio di 11 modelli entro il 2026, verranno aggiunti due pickup elettrici - un pick-up elettrico specifico e un modello strategico per i mercati emergenti - e un modello BEV entry-level.

Kia intende consolidare la sua leadership nel mercato dei veicoli elettrici con il lancio di EV9, modello di punta, previsto per il 2023. EV9, nonostante le dimensioni generose da SUV di circa 5 metri, vanta un'incredibile accelerazione da 0 a 100 km/h in cinque secondi, un'autonomia di circa 540 km a pieno carico e una capacità di ricarica che permette di ottenere 100 km in sei minuti.

Il debutto del nuovo modello EV9 sarà accompagnato da una novità importante per Kia: i servizi OTA (Over the Air) e FoD (Feature on Demand) che consentiranno di acquistare specifiche funzioni software. Sarà, inoltre, il primo modello ad essere dotato dell'avanzata tecnologia di guida autonoma AutoMode di Kia.

Kia ha anche annunciato una nuova forma di organizzazione della produzione che permetterà di soddisfare la domanda crescente. La Corea fungerà da hub globale per ricerca, sviluppo, produzione e fornitura di veicoli elettrici, mentre gli altri siti di produzione realizzeranno modelli elettrici strategici per ciascun mercato.

In Europa, ad esempio, i veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni verranno prodotti in loco a partire dal 2025; negli Stati Uniti, dove i suv e i pickup sono molto diffusi, le nuove versioni elettriche sbarcheranno a partire dal 2024. In Cina verranno introdotti sul mercato veicoli elettrici di medie dimensioni a partire dal prossimo anno. In India è programmata la produzione di modelli Ev entry-level e di medie dimensioni a partire dal 2025.

Kia intende, inoltre, caratterizzare il design per i diversi prodotti ed ampliare l'offerta di modelli ad alte prestazioni, denominati GT. A partire dal lancio di EV6 GT, la variante GT verrà estesa a tutti i modelli Bev.