Bosch, innovazione nel processo produttivo Maserati MC20

A questo scopo Bosch Rexroth fornisce alle postazioni operatore nello stabilimento Maserati di Modena avvitatori wireless Nexo dotati di controller integrato. Attraverso questa sezione elettronica e sfruttando la connettività nella linea di produzione Industry 4.0, In questo modo non solo è possibile verificare le operazioni di avvitatura durante tutto il processo ma - in ottica Industry 4.0 - ogni postazione può immagazzinare e inviare tutti i dati e le curve di serraggio tramite la connessione wireless.