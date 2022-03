Auto: Anfia, timido segnale ripresa produzione filiera

"Dopo il trend negativo registrato negli ultimi cinque mesi del 2021, a gennaio 2022 l'indice della produzione automotive italiana inverte la tendenza, seppur con una variazione positiva contenuta (+1,3%), anche considerando che il mese ha contato 20 giorni lavorativi contro i 19 di gennaio 2021". Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia. "Questo per merito del ritorno in territorio positivo dell'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (+4,5%) - spiega Giorda - mentre, per il settimo mese consecutivo, l'indice della fabbricazione di autoveicoli registra un segno meno (-4,4%), sebbene in recupero rispetto alla flessione a due cifre di dicembre 2021, così come l'indice della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (-0,5%). In lieve recupero anche la produzione di autovetture, con l'indice a +2,1% nel mese. Grazie allo stanziamento, nell'ambito del decreto Energia, di un fondo per l'automotive, ci aspettiamo che le misure di incentivazione alla domanda di veicoli a zero e a bassissime emissioni (BEV e PHEV in particolare), di prossima definizione, e le misure per la riconversione e riqualificazione della filiera industriale daranno una spinta alla ripresa dei livelli produttivi.

Purtroppo, il conflitto tra Russia e Ucraina e rischia di avere un pesantissimo impatto sul settore. L'interruzione delle forniture di cablaggi prodotti in Ucraina sta comportando, infatti, il rallentamento e anche la chiusura temporanea degli impianti di alcuni costruttori di autoveicoli, in Germania in particolare, con preoccupanti risvolti per la nostra filiera della componentistica, che esporta in questo Paese, primo mercato di destinazione, prodotti per un valore di oltre 4 miliardi di euro l'anno".