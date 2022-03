Ucraina: Anfia, fermi di produzione in molte aziende

"La guerra in Ucraina che sta avendo un impatto molto importante sul nostro settore". In Ucraina ci sono tantissime aziende che producono cablaggi che in questo momento non riescono a servire i costruttori tedeschi di autoveicoli e questo sta comportando un fermo produzione in molte aziende della componentistica italiana che sono molto collegate ai produttori tedeschi". Lo affermano i rappresentanti dell'Anfia, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica in un'audizione davanti alle Commissioni riunite Ambiente, Trasporti e Attività produttive della Camera, sul pacchetto di misure Ue denominato "Pronti per il 55%" ("Fit for 55%") dove descrivono un settore alle prese con "una crisi epocale".