Adler, famiglia Scudieri acquista 28% da Fsi

Adler Plastic, controllata da Paolo Scudieri, ha acquisito il 28% di Adler Group detenuto da Fsi. L'operazione avviene a valle di un percorso di partnership tra la famiglia Scudieri e Fsi, avviato nel 2018, per dare "maggiore velocità alle opportunità di crescita, sia per linee interne sia per favorire ulteriori acquisizioni internazionali".

Con 1,8 miliardi di euro di ricavi nel 2021, oltre 100 stabilimenti e oltre 15.000 dipendenti nel mondo, nell'ultimo quinquennio il Gruppo Adler ha quasi raddoppiato la propria dimensione, guadagnato quote di mercato e consolidato la propria presenza internazionale in mercati chiave come Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone. "Per noi è stato molto importante avere al nostro fianco un partner come Fsi, una garanzia per la crescita e il consolidamento di Adler, in un momento complesso per l'industria automobilistica e l'economia globale. Grazie agli importanti risultati raggiunti insieme, siamo in grado di guardare al futuro con la certezza di saper affrontare le prossime sfide con successo" commenta Paolo Scudieri, presidente del Gruppo. "La formula di investimento di Fsi accompagna imprenditori lungimiranti in progetti di crescita trasformazionale di imprese in settori importanti per l'economia italiana. Adler è la testimonianza che si possono creare grandi imprese in Italia, anche nell'automotive. La partnership con Scudieri è un perfetto esempio di combinazione tra un progetto industriale di lungo periodo e il necessario supporto finanziario. Facciamo i migliori auguri ad Adler per il nuovo ciclo di crescita e rafforzamento competitivo", osserva Maurizio Tamagnini, amministratore delegato di Fsi.