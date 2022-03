Vw riallinea sviluppo tecnico meno 25% tempo lancio prodotti

Volkswagen ha annunciato - durante una conferenza in streaming tenuta da Thomas Ulbrich, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen con responsabilità dello sviluppo tecnico - il riallineamento dello sviluppo tecnico con cicli di prodotto più brevi e offerte digitali più rapide.

Una trasformazione, quella di Volkswagen in azienda tecnologica, che si basa su un nuovo processo di sviluppo interdisciplinare incentrato esclusivamente sui requisiti del cliente e sul software. In futuro lo sviluppo dei nuovi modelli sarà accelerato del 25% passando da 54 a 40 mesi e l'azienda lavorerà su una integrazione più stretta tra sviluppo e produzione per ridurre i tempi di fabbricazione, puntando all'obiettivo di 10 ore per veicolo.

Ulbrich ha ribadito che per rispondere alle nuove sfide e alle diverse modalità di lavoro stanno prendendo il via ampi programmi di formazione per preparare i team di sviluppo tecnico. Una strategia che prevede il progetto Campus Sandkamp (finanziato con 800 milioni di euro) e con cui l'azienda punta a creare innovative strutture di lavoro.

Diverse centinaia di dipendenti hanno già seguito corsi di formazione per nuovi campi di lavoro in area sviluppo tecnico e altre migliaia lo faranno negli anni a venire. Entro il 2030, circa 4.000 dipendenti saranno riqualificati per nuovi profili professionali significativi, mentre da 6.000 a 8.000 in più saranno riqualificati, ricevendo un'ampia formazione.

Attualmente, i programmi di formazione più lunghi durano fino a 180 giorni e daranno ai dipendenti la possibilità di lavorare in nuove aree di attività, L'enfasi principale è su una riprogettazione completa del processo di sviluppo, rendendolo interdisciplinare, focalizzato esclusivamente su software, sui requisiti dei clienti e sulla piattaforma elettrica Volkswagen del futuro, denominata SSP (Scalable Systems Platform).

"Se è vero che l'auto sta diventando sempre più un prodotto software con propulsione elettrica - ha detto Ulbrich - allora anche il suo sviluppo deve evolversi in tutte le dimensioni.

Stiamo rendendo questa fase più connessa ed efficiente concentrando i nostri processi e la nostra organizzazione su sistemi e funzioni piuttosto che sui componenti. Prima il software anziché l'hardware".

Una trasformazione che sarà visibile anche dall'esterno, con il centro di sviluppo Campus Sandkamp previsto a Wolfsburg: "Investiremo 800 milioni di euro per rendere Sandkamp il centro di sviluppo di veicoli più all'avanguardia al mondo - ha ribadito Ulbrich - In questo modo, stiamo evidenziando che il settore sviluppo tecnico sta accelerando il ritmo di trasformazione della Volkswagen in un'azienda tecnologica".

Punto di partenza nella definizione dei modelli del futuro sono le nuove funzioni che soddisfano le esigenze dei clienti. A questo scopo il veicolo deve essere visto come un sottosistema all'intero ecosistema del rapporto con l'utilizzatore che deve dunque dialogare perfettamente con tutti i sistemi esterni al veicolo.

A tal fine, gli esperti delle diverse unità specialistiche chiariscono i requisiti e le interdipendenze in una fase iniziale e assicurano che i sistemi e i componenti siano configurati e progettati in modo appropriato in modo che tutte queste funzioni possano integrarsi perfettamente.

Nell'evento è stato ribadito come la futura piattaforma elettrica SSP crea anche le condizioni per lo sviluppo di un veicolo a valore, completamente elettrico e connesso, dunque perfettamente integrato nell'ecosistema digitale. Una piattaforma potente e scalabile che verrà implementata per la prima volta nel 2026 nel progetto Trinity di Volkswagen e servirà per riunire, nell'evoluzione delle diverse gamme del Gruppo, le attuali piattaforme MEB e PPE.

Ciò renderà la SSP la base per tutti i marchi e modelli, cioè per oltre 40 milioni di veicoli consentendo a Volkswagen di consolidare il suo posizionamento come campione di piattaforme.

Come MEB, anche SSP sarà aperto alla vendita a terze parti.

Allo stesso tempo, consentirà al veicolo di integrarsi completamente nel suo ecosistema, creando così le condizioni per un'elevata automazione della guida (Livello 4) e nuovi modelli di business basati sull'utilizzo. Il Digital Lifecycle Management (DLCM) manterrà i veicoli Volkswagen aggiornati anche dopo la consegna, in modo che i clienti possano aver negli anni a seguire un'auto sempre al passo con i tempi.