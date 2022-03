"Pirelli sta monitorando costantemente lo sviluppo e gli impatti della situazione con un Comitato di crisi appositamente costituito. Allo stato attuale non prevediamo di fermare la produzione in nessuno stabilimento". Così un portavoce di Pirelli interpellato dall'ANSA sulla situazione in Ucraina, dopo l'annuncio da parte Michelin della sospensione di alcune attività in impianti in Europa per difficoltà logistiche.