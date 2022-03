Ford divide attività in 2, modelli elettrici e auto termiche

Contrariamente a quanto aveva precisatone più recente incontro con gli analisti, Jim Farley - numero uno di Ford - ha annunciato la separazione del business dei veicoli elettrici dell'Ovale Blu da quello 'tradizionale' dei modelli dotati di motori a combustione.

Le due unità, che avranno nuovi gestori distinti, organizzazioni specifiche e bilanci separati, si chiameranno 'Ford Model e' per la parte elettrica e 'Ford Blue' per quella (al momento più redditizia) dei veicoli con motori ICE.

"Il nostro obiettivo è di essere di nuovo una grande azienda che cambierà il mondo - ha detto Farley - e per farlo ci concentreremo stiamo creando attività separate ma complementari".

Con questo Ford vuole combinare la velocità e la potenza innovativa di una start-up con il know-how industriale e il volume di Ford Blue. Le due nuove business unit sono dunque destinate a operare come società indipendenti, ma condividendo comunque tecnologie e 'best practices' per sfruttare economie di scala e per migliorare i processi operativi. Dal 2023, entrambe le nuove unità operative dovrebbero riportare i propri risultati di business.

La supervisione della trasformazione è stata affidata all'attuale capo di Ford per l'Europa, Stuart Rowley, - con la qualifica di Ctqo (Chief Transformation and Quality Officer) occupandosi di qualità, efficienza, complessità e struttura dei costi in tutta l'azienda. Secondo il magazine Automobilwoche Rowley dovrebbe rimanere per il momento anche a capo delle attività in Europa.

La nuova unità 'Ford Model e' dedicata alla rivoluzione elettrica sarà invece guidata dallo stesso Ceo Jim Farley, che rimarrà anche Ceo di Ford Motor Company. Lo sviluppo del prodotto per questa divisione sarà guidato da Doug Field come Cevdp (Chief EV and Digital Products).

Field resterà al stesso tempo responsabile dello sviluppo software e dell'integrazione dei sistemi per tutte le aree Ford, mentre il lato vendite e clienti di 'Ford Model e' sarà di competenza di Marin Gjaja, un ex professionista di Boston Consulting. Kumar Galhotra, in precedenza head of sales americas and international markets, assumerà invece la gestione della divisione veicoli con motori a combustione 'Ford Blue'.