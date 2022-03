Brembo: nel 2021 utile vola a 215,5 milioni, ricavi +25,8%

Brembo chiude il 2021 con un utile netto che sale a 215,5 milioni di euro, in crescita del 57,9% rispetto al 2020. In crescita anche i ricavi che si attestano a 2,78 miliardi di euro, in aumento del 25,8% rispetto all'anno precedente. Il cda proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,27 euro per azione.

Andamento positivo anche per l'Ebitda che raggiunge 502,7 milioni (+18,1%). Gli investimenti ammontano a 236,2 milioni. In calo l'indebitamento finanziario netto che scende a 71,5 milioni rispetto al 30 settembre 2021. Nel quarto trimestre i ricavi sono stati pari a 735,8 milioni (+13,4%). Il risultato prima delle imposte ammonta a 63,3 milioni (8,6% dei ricavi), mentre l'utile netto è pari a 46,9 milioni (6,4% dei ricavi). A livello geografico, nel 2021 tutti i mercati in cui il Gruppo Brembo opera hanno registrato una crescita rispetto all'anno precedente. Le vendite in Italia sono cresciute del 31,1%, in Germania del 24,6%, in Francia del 15,1%, nel Regno Unito del 17,7%. Per quanto riguarda i paesi extra-europei, l'India è in crescita del 28,2% (+32,4% a cambi costanti), la Cina del 28,8% (+25,2% a cambi costanti), mentre il Giappone chiude a +12,1% (+11,1% a cambi costanti). Il Sudamerica cresce del 22,0%, mentre il Nord America (Usa, Canada e Messico) aumenta del 25,2%. Per quanto riguarda i segmenti di mercato, le applicazioni per auto aumentano del 22,1%, quelle per motocicli del 55,2% (+42,6% a parità di perimetro di consolidamento), i veicoli commerciali del 26,3%, mentre il settore delle competizioni cresce del 22,7%. Brembo ha reso noto che Laura Cioli, amministratore indipendente, ha rassegnato le dimissioni dal consiglio d'amministrazione per il cumulo di incarichi a seguito di un nuovo impegno professionale. Brembo esprime "gratitudine a Laura Cioli per l'attività svolta e l'impegno profuso in questi anni a favore della Società". Il cda ha proceduto a nominare per cooptazione Manuela Soffientini quale nuovo amministratore indipendente e membro del comitato controllo, rischi e sostenibilità e del comitato remunerazione e nomine. Infine, il consigliere indipendente, Elisabetta Magistretti è stata nominata presidente del comitato controllo, rischi e sostenibilità.

Tiraboschi, chiude positivamente un anno sfidante

"Con i risultati della gestione 2021, approvati oggi dal consiglio di amministrazione, Brembo chiude positivamente un anno sfidante". Lo afferma il presidente esecutivo di Brembo, Matteo Tiraboschi, illustrando i risultati del 2021. L'azienda ha generato ricavi "superiori anche al 2019 e ha preservato la propria profittabilità, sebbene il contesto di mercato sia stato influenzato dal forte impatto negativo dell'inflazione delle materie prime e della carenza dei semiconduttori. Il contributo arriva da tutte le geografie e da tutti i segmenti di business in cui Brembo opera. In particolare, il perfezionamento di due acquisizioni durante il 2021, Sbs Friction in Danimarca e J.Juan in Spagna, ci ha permesso di completare la nostra offerta di sistemi frenanti ad alto contenuto tecnologico nel mercato strategico delle due ruote. Queste operazioni, unite all'apertura del primo Brembo Inspiration Lab nella Silicon Valley in California e alla presentazione del nuovo sistema frenante intelligente Sensify, riflettono la posizione di leadership globale e l'attenzione di Brembo alle esigenze dei clienti, protagonisti di un settore in forte trasformazione. Nonostante la complessità dello scenario di mercato e le tensioni geopolitiche, guardiamo al nuovo anno forti di un percorso strategico solido, tracciato nella direzione della continua innovazione delle nostre soluzioni, nel solco della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile".