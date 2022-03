L'elenco delle aziende internazionali che scaricano la Russia si allunga con Ford che spende le sue attività nel paese con effetto immediato fino a data da destinarsi. Lo annuncia la stessa compagnia in una nota, sottolineando di non avere "significative attività" in Ucraina.

"Abbiamo però un forte contingente di ucraini che lavora a Ford in tutto il mondo e continueremo a sostenerli", aggiunge Ford.