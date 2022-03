Piaggio: crescono ricavi, ok utile (+28% rispetto pre-Covid)

Nel 2021 il gruppo Piaggio ha registrato ricavi consolidati per 1.668 milioni, in aumento del 27% (+28,1% a cambi costanti) rispetto all'anno precedente e del 9,7% rispetto al 2019 pre-pandemia. L'utile netto è a 60,1 milioni, quasi raddoppiato rispetto ai 31,3 milioni del 2020, e in crescita del 28,7% rispetto al 2019.

La posizione finanziaria netta è pari a 380,3 milioni, in miglioramento di 43,3 milioni rispetto ai 423,6 del 2020, e dal Cda viene proposto saldo dividendo di 6,5 centesimi di euro per azione (dividendo totale dell'esercizio, acconto incluso, 15 centesimi per azione). Il gruppo l'anno scorso ha venduto 536mila veicoli, in crescita dell'11% rispetto al 2020.

"I risultati approvati oggi dal consiglio di amministrazione evidenziano un netto miglioramento di tutti i principali indicatori economici e patrimoniali - commenta Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio - a conferma della validità della strategia intrapresa e della capacità del gruppo di rispondere in maniera efficace alle sfide poste dal contesto".