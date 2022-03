Daihatsu, Hino e Toyota fermano produzione per cyberattacco

Tre Case costruttrici giapponesi, più precisamente Daihatsu, Hino e Toyota, hanno dovuto fermare la produzione nelle loro fabbriche locali il primo marzo per un cyberattacco sferrato da pirati informatici ai loro sistemi di gestione delle forniture 'just in time', con ingenti danni visto che per la sola Toyota lo stop ha interessato 14 stabilimenti con la perdita di circa 13mila veicoli.