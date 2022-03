Volkswagen ferma due fabbriche e taglia produzione Golf

Dopo i microprocessori, che restano un problema per l'industria automobilistica in generale, ora sono i cavi elettrici ad impattare - con la carenza delle forniture - sul colosso Volkswagen.

Dopo i microprocessori, che restano un problema per l'industria automobilistica in generale, ora sono i cavi elettrici ad impattare - con la carenza delle forniture - sul colosso Volkswagen.