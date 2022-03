Stellantis raddoppierà i ricavi entro il 2030

"Raddoppieremo i nostri ricavi netti entro il 2030 e sosterremo margini di reddito operativo rettificato a due cifre per tutto il decennio". Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis, presentando il piano strategico decennale del gruppo a Zaandam, cittadina a quindici chilometri da Amsterdam. "Dedichiamo il piano ai nostri dipendenti in Ucraina, con tre di loro non siamo riusciti a metterci in contatto", ha affermato Tavares aprendo la presentazione. "Gli effetti delle sanzioni alla Russia per Stellantis sono marginali. Il cfo mi ha detto che sono insignificanti". "Abbiamo messo in piedi subito una task force per valutare le sanzioni e per essere sicuri di rispettarle", ha spiegato. "Sosterremo margini di reddito operativo rettificato a due cifre per tutto il decennio. Siamo orgogliosi della nostra ricca storia. Mostra la nostra grinta, perseveranza e agilità. A questo aggiungiamo la mentalità imprenditoriale per realizzare Dare Forward 2030", ha spiegato Tavares.

Stellantis gestirà il periodo di transizione verso l'elettrificazione fornendo al contempo margini di reddito operativo rettificato a due cifre e massimizzando il valore per gli azionisti. Questi gli obiettivi finanziari del piano: raddoppiare i ricavi netti a 300 miliardi di euro entro il 2030 e sostenere i margini di reddito operativo rettificato (AOI) a due cifre per tutto il periodo del piano; generare più di 20 miliardi di euro in flussi di cassa liberi industriali nel 2030; un rapporto di distribuzione dei dividendi del 25-30% fino al 2025 e del riacquisto fino al 5% delle azioni ordinarie in circolazione.

"Stellantis - ha aggiunto - raggiungerà il 100% dell'obiettivo di 5 miliardi di euro di sinergie di cassa annuali entro la fine del 2024, "con un anno di anticipo rispetto al previsto". Oltre all'obiettivo relativo alle sinergie tra i punti salienti del piano c'è il mantenimento del punto di pareggio a meno del 50% delle consegne consolidate; vendite globali BEV di cinque milioni di unità nel 2030, raggiungendo il 100% del mix di vendite BEV di autovetture in Europa e il 50% di autovetture e veicoli leggeri negli Stati Uniti. Stellantis punta a essere leader del settore con più di 75 BEV, tra cui il primo suv 100% elettrico a batteria del marchio Jeep, che sarà lanciato all'inizio del 2023, seguito dal Ram ProMaster BEV più avanti nel 2023 e il pickup Ram BEV nel 2024. Ci sarà "una "offensiva di prodotto specifica negli Stati Uniti di oltre 25 nuovi BEV". I ricavi delle nuove auto dai segmenti dei veicoli premium e di lusso "aumenteranno di quattro volte". Il piano conferma gli obiettivi indicati nell'Electrification Day e nel Software Day.

"L'ambizione di Stellantis - ha scandito Tavares - è quella di essere 'secondi a nessuno' in termini di creazione di valore per tutti gli stakeholder, sviluppando allo stesso tempo una mentalità imprenditoriale".

Il direttore generale di Stellantis, Carlos Tavares, si è interrogato oggi sui motivi per cui la produzione di semiconduttori sia in aumento ma alcuni costruttori fatichino ancora a rifornirsi. "I fabbricanti di semiconduttori - afferma citato dal giornale francese La Tribune - indicano aumenti di produzione a due cifre. Ma attraverso i fornitori (...) non vediamo i risultati: Conclusione: c'è qualcuno che sta facendo stock...", deplora il responsabile di Stellantis, senza fare nomi, anche se alcuni osservatori - scrive la Tribune - si interrogano sul ruolo dei costruttori cinesi. Per Tavares questa penuria avrà conseguenze sull'organizzazione della filiera: "Bisognerà fare in modo che i costruttori si avvicinino alla fonte della concezione e della fabbricazione di queste componenti"; avverte, aggiungendo: "è tutto il senso del nostro partenariato con Foxconn ". Per Tavares la penuria di semiconduttori che frena l'industria automobilistica dovrebbe proseguire fino al 2023, ha detto durante un incontro con la stampa, a margine dell'annuncio questo pomeriggio del piano strategico di Stellantis ad Amsterdam. E ancora: "Considero che il 2022 sarà un altro anno di penuria di semiconduttori".

"Ancora qualche settimana per firmare l'accordo per la realizzazione di una Gigafactory a Termoli" - ha affermato Tavares -. "Viviamo in un mondo complesso. Stiamo lavorando con il governo italiano" ha aggiunto Tavares. "il sostegno che arriverà dal governo italiano è simile a quello accordato dai governi di Francia e Germania", per la realizzazione delle altre due Gigafactory di Stellantis in Europa. La Gigafactory a Termoli sarà realizzata da Acc, che vede come soci oltre a Stellantis, TotalEnergies e Daimler. "Acc deve avere l'approvazione di tutti e tre gli azionisti e stiamo allineando le agende per avere il via libera di Daimler", ha specificato Tavares.

"Gli effetti delle sanzioni alla Russia per Stellantis - assicura Tavares - sono marginali. Il cfo mi ha detto che sono insignificanti. Abbiamo messo in piedi subito una task force per valutare le sanzioni e per essere sicuri di rispettarle", ha spiegato.

'Le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno ai nostri 71 dipendenti ucraini e alle loro famiglie. Condanniamo ogni forma di violenza e aggressione". Così il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, in occasione della presentazione del piano strategico del Gruppo, che ha voluto dediare ai dipendenti ucraini. Il ceo di Stellantis ha annunciato la creazione di un fondo per aiutare i rifugiati.