Giappone, produzione di auto ai minimi da 45 anni

La produzione domestica di automobili in Giappone scende ai minimi livelli in 45 anni a causa dei rallentamenti sulle catene di montaggio causati dalla pandemia del coronavirus, e l'attuale insufficienza dei semiconduttori potrebbe continuare ad impattare sul settore per l'intero 2022. In base ai dati della Associazione manifatturiera dei costruttori auto nipponici (Jama) - che raggruppa le prime 8 case case automobilistiche del Paese, nel 2021 l'output è calata del 2,7% a 7,85 milioni di vetture, un trend che va avanti da tre anni e che si raffronta con i 13,49 milioni di autovetture prodotte negli anni '90. A questo riguardo gli analisi ritengono che sarà molto difficile per i costruttori mantenere le attuali garanzie di occupazione e la funzionalità degli stabilimenti con gli attuali livelli di produzione. L'output domestica di auto in Giappone si è sempre mantenuta sopra i 10 milioni a cavallo tra il 1980 e il 2008, ma ha visto un ridimensionamento a 7,9 milioni di unità nel 2009 con la fase graduale di apprezzamento dello yen che ha portato molte aziende costruttrici ad aprire nuovi impianti all'estero, riducendo progressivamente la presenza in patria. Secondo l'indagine della Jama la produzione oltre confine ha registrato un aumento per il terzo anno consecutivo, assestandosi a 16,46 milioni di unità nel 2021, un incremento del 7,1% rispetto all'anno precedente, trainata dalla domanda negli Stati Uniti e altri mercati secondari.