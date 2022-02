Ford: in futuro 'ci sono grandi progetti sui motori termici'

Anche Ford si aggiunge all'ormai lungo elenco di aziende costruttrici che hanno fatto marcia indietro sulla decisione di azzerare sviluppo e produzione dei motori benzina e diesel, a favore della sola propulsione elettrica.

A indicare questo cambio radicale di strategia è stato il Ceo dell'Ovale Blu Jim Farley che - nel corso della Wolfe Global Auto Conference, un incontro dedicato agli analisti finanziari - ha detto che pur investendo ingenti risorse sui modelli elettrici "Ford non sta ferma nemmeno sui veicoli a combustione interna". Nel dettaglio Farley ha ribadito di avere "grandi progetti anche per quelli, inclusa la riduzione radicale della complessità". Senza spiegare se il riferimento è ad una riprogettazione dei motori benzina e diesel, per renderli modulari (cosa fatta a suo tempo da Bmw, che usa lo stesso modulo 3, 4 e 6 cilindri per le due alimentazioni) o ad accordi con altri grandi costruttori, il Ceo di Ford ha sottolineato come "una maggiore comunanza di parti farebbe risparmiare sui costi e accelererebbe lo sviluppo del prodotto".

Per Farley "una minore complessità semplificherebbe anche le scelte per i consumatori e ridurrebbe i tempi dall'ordine alla consegna". L'obiettivo sarebbe dunque guidare una "riduzione radicale della complessità" cosa che potrebbe portare ad una migliore qualità e a costi inferiori per i futuri veicoli alimentati da motori a combustione interna, pur dovendo aggiungere quei sistemi di trattamento dei gas di scarico che sono indispensabili per puntare a zero CO2.

"Riconosciamo di avere un vantaggio nel settore ICE - afferma Farley - C'è spazio per migliorare i veicoli con motori termici in termini di qualità e costi di sviluppo". Ma ammette che in Ford "abbiamo troppe persone. Troppi investimenti, troppa complessità".

Nella stessa conferenza il Ceo dell'Ovale Blu ha chiarito che "non c'è alcun piano" in Ford, per scorporare l'attività dei veicoli elettrici. L'ipotesi avanzata da alcuni analisti di Wall Street è che produttori come Ford e General Motors - attraverso la separazione dell'attività BEV - possa replicare il valore astronomico delle azioni di Tesla.