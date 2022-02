Mercedes-Benz Group, ricavi 2021 a 168 miliardi, EBIT + 340%

Decisa crescita dei risultati che Mercedes-Benz AG (la nuova denominazione dopo lo spin-off del settore truck) ha ottenuto nel 2021 rispetto all'anno precedente.

Nonostante la pandemia e i problemi nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori la divisione Mercedes-Benz Cars & Vans ha ottenuto un ritorno sulle vendite (RoS) rettificato del 12,7% nell'intero anno.

Dal 2019 i costi fissi di Mercedes-Benz Cars sono diminuiti del 16%, mentre i ricavi per unità sono migliorati del 26% a una media di 49.800 euro per veicolo venduto. Questo ha compensato il calo del 5% nelle vendite che sono scese da 2,461 milioni di unità nel 2020 a 2,330 milioni. Come ha sottolineato oggi Ola Kaellenius, presidente del Consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz AG in occasione della conferenza sui risultati annuali trasmessa in streaming da Stoccarda, i ricavi del Gruppo hanno raggiunto i 168 miliardi di euro (+9% rispetto al 2020 quando erano stati di 154,3 miliardi) con un EBIT di 29,1 miliardi (+340% rispetto ai 6,6 della gestione 2020). Ancora più forte la crescita dell'utile netto del Gruppo che, arrivando a 23,4 miliardi, è aumentato del 484% rispetto al 2020 quando era stato di soli 4 miliardi.

Va comunque sottolineato che nel quarto trimestre, la società ha realizzato un guadagno 'una tantum' sull'EBIT di Gruppo pari a 9,2 miliardi di euro, grazie allo scorporo del business dei veicoli commerciali Daimler.

"Il 2021 è stato un anno di progresso strategico per Mercedes-Benz - ha affermato Ola Källenius - Tre numeri illustrano come questa trasformazione stia prendendo piede: le vendite di veicoli di fascia alta sono aumentate del 30%, le vendite di auto elettriche sono aumentate del 64% e il nostro EBIT rettificato è aumentato del 105%. Questa è una forte dimostrazione del potenziale di questo marchio e di questa squadra. Voglio estendere la mia più profonda gratitudine a tutti i nostri colleghi che hanno reso possibile questo eccellente risultato".

È stata proposta l'erogazione in occasione della prossima assemblea generale la distribuzione di un dividendo aumentato a 5 euro per azione (nel 2020 era stato di 1,35 euro).