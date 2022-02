Stellantis: Palmer, penuria semiconduttori anche in 2022

Il direttore finanziario di Stellantis, RIchard Palmer ha detto che anche quest'anno la penuria di semiconduttori continuerà ad "essere un problema" per i costruttori automobilistici. Nel 2021, la crisi legata alla componentistica ha tagliato la produzione di Stellantis di 1,7 milioni di veicoli. Nel corso di una conferenza stampa telefonica, il manager ha anche riferito che le difficoltà di reclutamento "In alcune regioni" e l'inflazione delle materie prime rappresentano altrettante sfide da affrontare nel 2022.



Il direttore finanziario di Stellantis, Richard Palmer, in conferenza stampa a Parigi, ha dichiarato che il gruppo nato dalla fusione tra Psa e Fca non ha "un'esposizione sginificativa diretta" al mercato russo. "Purtroppo, non vendiamo molti veicoli" in quel Paese e "non abbiamo una produzione importante", ha aggiunto il manager, rispondendo ai cronisti in occasione di una conferenza stampa telefonica. Stellantis ha presentato oggi risultati considerati "record" per il 2021, con un utile triplicato nel primo anno a 13,4 miliardi.