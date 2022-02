Lotus Advanced Performance, nasce team operazioni speciali

È nata Lotus Advanced Performance, una nuova divisione della celebre Casa britannica dedicata alla realizzazione e vendita di emozionanti auto su misura e di uniche esperienze per i clienti a livello mondiale. Si tratta di un altro sviluppo significativo nella trasformazione in corso di Lotus da azienda britannica di auto sportive a marchio globale di auto ad alte prestazioni.

Il portfolio di servizi che Lotus Advanced Performance offrirà include progetti Halo (modelli ultra esclusivi e unici); edizioni limitate; personalizzazioni con colori, finiture e materiali esclusivi; esperienze in azienda (dai tour delle nuove linee di produzione alle opportunità "che non si possono comprare") e infine la Lotus Driving Academy con lezioni al volante di una Lotus in tutto il mondo, inclusa l'iconica pista di prova Hethel a Norfolk Lotus Advanced Performance - a partire dalla versione da corsa Emira GT4 - supporterà e fornirà auto da competizione ai clienti di tutto il mondo. La nuova divisione sarà impegnata anche nella produzione e vendita di nuovi accessori extra esclusivi per le auto Lotus Accessori e per il marchio di merchandising For The Drivers.

Tutti questi programmi sono guidati da Simon Lane, direttore di Lotus Advanced Performance che proviene dal reparto delle sportive su misura Q by Aston Martin.

"Con il successo di alto profilo nel guidare la consegna di veicoli su misura e le esperienze dei clienti di livello mondiale, Simon Lane è la persona perfetta per guidare Lotus Advanced Performance - commenta Matt Windle, amministratore delegato di Lotus Cars - Con l'inizio della produzione di Emira ed Evija nei prossimi mesi, Lotus Advanced Performance offre un'altra opportunità significativa per migliorare il nostro marchio e comunicare direttamente con i clienti".