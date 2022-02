Ucraina: 'Vw e Stellantis potrebbero essere esposte a sanzioni'

Volkswagen, Renault e Stellantis, fra le maggiori case automobilistiche europee, potrebbero risentire delle potenziali sanzioni alla Russia per l'Ucraina.

Secondo quanto riportato da Automotive News, Renault è la più esposta con la quota di controllo in AvtoVAZ e il suo essere leader sul mercato russo. Ma Renault non è l'unica: Vw e Stellantis potrebbero infatti risentire delle sanzioni. Le due case automobilistiche hanno impianti a Kaluga, area divenuta centro dell'industria automobilistica russa. Vw ha investito più di 1,1 miliardi di dollari nel suo stabilimento di Kaluga, che ha aperto nel 2007. Stellantis opera un impianto nell'area con Mitsubishi Motors. "Monitoriamo la situazione da vicino, non abbiamo altri commenti al momento", ha detto un portavoce di Stellantis ad Automotive News Europe. Sono presenti in Russia anche Mercedes, Bmw e Ford.