Mercato mezzi trainati, inizio anno con segno positivo (+9%)

Il comparto dei mezzi trainati registra in apertura di 2022 - secondo le stime dell'Unare - un segno positivo (+9,1%) rispetto al 2021. L'incremento risulta però inferiore ai livelli di dicembre, quando le immatricolazioni, guidate dalle dinamiche di fine anno, avevano fatto segnare un +36% rispetto al 2019.

"La domanda nel mercato rimorchi e semirimorchi si dimostra anche a inizio anno sostenuta, ma ancora una volta deve fare i conti con la capacità produttiva dei Costruttori, che rimane incerta a causa della carenza della componentistica che sta affliggendo tutto il settore. Alla luce del momento attuale, i numeri per il comparto appaiono piuttosto positivi ma non si è ancora raggiunto l'obiettivo dei livelli di immatricolazione pre-crisi. Risultato che non sarà facilmente raggiungibile nei prossimi mesi, considerata la discontinuità di fornitura" commenta il presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae Paolo A. Starace.