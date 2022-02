Geely collauda nuovo ibrido DHE1.5 nel gelo della Mongolia

Alzi la mano chi conosce il suv made in Cina Xingyue. Probabilmente quasi nessuno, mentre cresce la notorietà anche in Europa del costruttore che lo realizza, il Gruppo Geely.

Questo mega-conglomerato delle quattro ruote - che fa capo all'imprenditore di Hong Kong Shu Fu Li - comprende infatti brand celebri come Volvo e Lotus, ma anche marche emergenti di cui si parla sempre più come Lynk & Co e Zeekr, oltre a Proton, LEVC (i costruttori dei celebri taxi di Londra), Geometry e Farizon Commercial Vehicle. Una realtà in continua espansione, che 'gioca' evidentemente su più mercati, mettendo a disposizione dei prodotti per la Cina le esperienze maturate in Europa, e viceversa.

Non stupisce dunque che per il suv Xingyue - modello molto apprezzato nel mercato interno - Geely abbia fatto tesoro del know how di Volvo per ciò che riguarda i test invernali in condizioni estreme, trasferendo però il tutto nella Mongolia Interna nella Cina settentrionale.

Xingyue L, il suv di punta dell'offerta di Geely Auto. è stato portato in quei terreni di prova nella più recente edizione Leishen Hi-X, affrontando temperature che scendono fino a meno 45 gradi Celsius, nevicate fresche fino a 55 cm e raffiche di vento gelido fino a 2 m/secondo. Lo scopo era mettere alla prova nella condizioni peggiori il nuovo motore ibrido DHE1.5, prodotto dalla Leishen Power che fa parte del Gruppo Geely.

Inutile dire che questo motore ibrido sovralimentato a iniezione diretta - che utilizza il ciclo di combustione Miller e il ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione per raggiungere un'efficienza termica del 43,32%, la più alta al mondo per un motore di serie - ha superato perfettamente tutte le 'torture' nel gelo della Mongolia.

Da notare che il nuovo motore ibrido DHE1.5 di Leishen Power/Geely viene fornito completo di una trasmissione a tre velocità DHT Pro, che integra due motori elettrici, trasmissione e controller, per un peso complessivo di 120 kg. Ne sentiremo presto parlare non solo nel quasi sconosciuto suv Xingyue ma anche in molti modelli europei.