Cnh Industrial scommette su M&A e innovazione per crescita

Una "strategia ordinata di fusioni e acquisizioni", sostenibilità e innovazione spingeranno la crescita di Cnh Industrial andando avanti. Dicendosi "orgoglioso del lavoro" fatto dalla sua squadra e dalla diversità del management e della forza lavoro, l'amministratore delegato di Cnh Industriale Scott Wine illustra la direzione del gruppo dal palco del Fillmore Theatre di Miami Beach. Nei giardini antistanti all'entrata del teatri sono esposti alcuni dei macchinari agricoli e da costruzione della società, oggetto di curiosità e ammirazione da parte di molti passanti che, fra foto e selfie, si fanno immortalare a fianco delle imponenti macchine. All'interno del Fillmore c'è la squadra di comando di Cnh Industrial chiamata a descrivere le prossime mosse del gruppo ora che è stato completato lo spin off di Iveco. Wine è fra i primi a prendere la parola al Capital Markets Day 2022. "Innovazione, sostenibilità e produttività sono i tre fattori che ci guideranno", afferma ricordando la "forte presenza globale" di Cnh Industrial. Wine non nasconde i suoi timori per l'inflazione e la situazione geopolitica, che "peggiorerà prima di migliorare", ma si mostra ottimista per il futuro. Al 2024 Cnh stima una crescita delle vendite nette in una forchetta fra i 20 e i 22 miliardi di dollari, in aumento del 24% rispetto ai 17,8 miliardi del 2021 e dei 13,7 del 2019. "Le priorità strategiche sono l'innovazione ispirata al consumatore, la leadership tecnologica, rafforzare il brand e la distribuzione, l'eccellenza operativa e la sostenibilità". Proprio per spingere l'innovazione la società ha creato Cnh Industrial Ventures, divisione per gli investimenti strategici che rappresenta un ulteriore passo in avanti per accelerare il time-to-market delle innovazioni volte a rafforzare la produttività dei clienti e favorire i target Esg. "Il lancio di Cnh Industrial Ventures è una pietra miliare che accresce il nostro impegno all'innovazione - osserva Michele Lombardi, senior vice president per il Corporate Development di Cnh Industrial -. Ci consentirà di ampliare la nostra capacità di offrire innovazione ispirata ai clienti".