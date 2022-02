Da Aspi investimenti per 21,5 miliardi in 10 anni

Investimenti complessivi per 21,5 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, 7 dei quali destinati alla manutenzione della rete autostradale, di ponti, viadotti e gallerie; apertura a breve del lotto della Barberino-Firenze Nord e cashback per un milione di utenti dal mese prossimo.

L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, illustra alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera il piano economico-finanziario della società, precisando che la concessione ha una data di scadenza al 2038.

Per quanto riguarda proprio la manutenzione, questione finita sotto la lente dopo il crollo del Ponte Morandi, Tomasi sottolinea che "l'impegno economico in questi anni è cresciuto costantemente, fino a 800 milioni di euro nel 2021" e che ci sono state "oltre 19.000 ispezioni in un anno tra ponti, viadotti e gallerie". Snocciolando una serie di numeri, l'a.d di Aspi fa presente che ci sono circa 6 miliardi di euro di investimenti "pronti per essere cantierizzati", altre nuove opere per 2,8 miliardi di euro "sono già state sviluppate e vedranno completati gli iter autorizzativi con la consegna dei progetti esecutivi nel 2022" e poi "stiamo lavorando per aprire cantieri per la realizzazione di nuove infrastrutture, per un valore complessivo di quasi 9 miliardi di euro". Tomasi quindi annuncia l'apertura "in non meno di 15 giorni di un lotto importante, da un miliardo di euro: il lotto della Barberino-Firenze Nord, dove abbiamo la galleria più grande mai realizzata in Europa, a tre corsie". E per sostenere lo sviluppo del piano di investimenti, Aspi ha costituito una società di ingegneria: la Tecnet. "La società fattura circa 100 milioni di euro di fatturato di servizi di ingegneria all'anno, siamo i secondi a livello nazionale per volumi di attività dopo Italferr", spiega Tomasi, annunciando novità anche per quanto riguarda il cashback, "la prima iniziativa a livello europeo che modula il pedaggio in funzione del traffico", sottolinea.

"Attiveremo a partire dal 15 marzo una sperimentazione dove l'utente non deve più fare la foto del biglietto di uscita, ma basterà la lettura della targa e l'utente avrà immediatamente la notifica della modulazione del pedaggio", spiega. "Siamo partiti da numeri relativamente piccoli, oggi abbiamo l'ambizione di avere 250mila download, a partire dal prossimo mese ulteriori 750mila utenti, quelli dei mezzi pesanti, potranno usufruire dello sconto, quindi un milione di utenti potranno usufruire del cashback", afferma Tomasi. Il Gruppo sta lavorando anche sul fronte dell'elettrico con l'installazione di ricariche nelle aree di servizio: per fine anno saranno 50 le aree di servizio della rete Aspi "infrastrutturate con la ricarica elettrica" e per giugno 2023 saliranno a 100.

Nel corso dell'audizione Tomasi ha poi escluso la possibilità che si possa cambiare il tracciato della Gronda di Genova.

Rispondendo ad una domanda della Commissione sulla realizzazione dell'opera, tema caldo da sempre, l'a.d di Aspi ha spiegato che "per realizzare un progetto complesso come la Gronda di Genova si sono spesi più di 100 milioni di euro solo di verifiche ispettive nella zona e quindi pensare di modificare di un solo metro il tracciato vuol dire ripartire normalmente con le valutazioni di impatto ambientale" per cui "è assolutamente impossibile".