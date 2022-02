Moto Minarelli, ricavi 2021 crescono 45% a 76 mln

Fresca di acquisizione da parte della veneta Fantic Motor, la casa bolognese Moto Minarelli - che lo scorso anno ha festeggiato il 70/o di vita - conta di chiudere l'esercizio 2012 con una crescita del fatturato del 45% passando dai 52 milioni di ricavi netti del 2020 a quota 76 milioni. A fare da traino - spiega la stessa azienda emiliana in una nota - sono le vendite dei veicoli con motore 125cc, in rialzo del 110% sul 2020 e di quelli con motore 50cc, in progresso del 60%.

In particolare, viene evidenziato, "anche escludendo le vendite a Fantic e Yamaha, sono in forte ascesa le forniture di motori agli altri clienti che hanno Motori Minarelli come punto di riferimento per equipaggiare i propri modelli di punta".

Inoltre, lo scorso anno, Minarelli ha iniziato a produrre "nuovamente motociclette, questa volta per Fantic e si è assistito ad un progressivo spostamento della produzione delle moto Fantic dal Veneto a Bologna. Nel 2021 Minarelli ha prodotto i suoi primi 6.500 veicoli destinati ai mercati nazionali ed internazionali".

Nel 2021, osserva il direttore generale Vittorino Filippas "abbiamo aggiunto alle 2 linee esclusivamente dedicate alla produzione motori, ulteriori 2 linee per la produzione di veicoli e nell'arco dell'implementazione del piano strategico raggiungeremo un totale di 8 linee. Ciò ha consentito non solo di mantenere i livelli occupazionali, d'intesa con sindacati e rappresentanti dei lavoratori, ma anche di incrementarli".

Guardando al futuro, a partire dal termine della stagione produttiva, Moto Minarelli inizierà il consolidamento occupazionale con i contratti a tempo indeterminato di 30 lavoratori attualmente somministrati e conta di crescere su tutti i fronti: produzione di motori, di veicoli e sviluppo di nuovi progetti, primo fra tutti il motore 300 2T ad iniezione che è stato presentato a livello di concept in anteprima ad Eicma.