Lotus Tech spinge sull'elettrico e valuta quotazione

Lotus spinge sulla produzione di auto elettriche e valuta la possibilità di quotazione in Borsa di Lotus Tech. Si sta pesando una "quotazione nel Regno Unito, Stati Uniti o Cina", afferma il portavoce James Andrew in una dichiarazione riportata da Bloomberg. La dimensione dell'emissione e la valutazione devono ancora essere "determinate, e nessuna decisione è stata ancora presa sull'eventuale Ipo", aggiunge Andrew. Nei giorni scorsi, Lotus ha presentato il suo prossimo Suv elettrico sviluppato da Lotus Tech e dovrebbe essere costruito a Wuhan. Lotus Tech è la chiave per far crescere le vendite dell'iconico marchio britannico da 1.710 auto nel 2021 a ben 150.000 all'anno, guidate principalmente dalla vendita di ciò che fattura come "lifestyle" elettrico.