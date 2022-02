Volvo ci ripensa, no a stop della produzione del suv XC90

Volvo va avanti sulla strada della elettrificazione ma fa 'marcia indietro' sul fronte dell'abbandono dei propulsori termici e dei modelli che attualmente ne sono dotati. Dalla Casa svedese arriva infatti la notizia - riportata dall'autorevole Automotive News Europe - che contestualmente al debutto del nuovo suv elettrico Embla costruito negli Stati Uniti proseguirà la produzione come ibrida e ibrida plug-in dell'attuale XC90 in Svezia.

Questo modello di grande successo verrà aggiornato con un intervento sul propulsore T8 Recharge ibrido plug-in che riceverà una batteria maggiorata in modo da offrire un'autonomia elettrica più lunga e un'aggiunta di potenza. E sarà soprattutto oggetto din un intervento sul design e sui contenuti digitali. "Perché dovremmo fermare il vecchio XC90 a Torslanda - ha detto ad Automotive News Europe il Ceo di Volvo Hakan Samuelsson - quando ha ancora un mercato tra gli ibridi, specialmente in America e Cina? Cercheremo anche di aggiornarlo in modo da migliorare l'estetica, ma dal punto di vista tecnologico proseguiremo ad investire nella nuova generazione di auto completamente elettriche. Con oltre 100mila XC90 vendute nel 2021, ha assolutamente senso dare al suv XC90 un ritocco estetico dopo quello tecnologico dell'anno scorso, per continuare a venderlo - ha ribadito Samuelsson - almeno fino a quando le immatricolazioni del nuovo Embla non supereranno quelle dell'XC90".