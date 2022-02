Renault, grazie a risultati positivi ipotesi nuova struttura

Grazie ai risultati ottenuti nella gestione 2021 il Gruppo Renault sarà in grado di accelerare la sua strategia Renaulution anche nell'anno in corso facendo leva sui suoi asset industriali e tecnologici. È quanto si legge in una nota dell'azienda guidata da Luca de Meo che è stato diffuso oggi con il dettaglio dell'esercizio 2021.

In particolare il piano di riduzione dei costi fissi di 2 miliardi di euro è stato realizzato con un anno di anticipo rispetto al previsto, mentre la riduzione del 40% del punto di pareggio rispetto al 2019, è stata ottenuta con 2 anni di anticipo. Positiva anche l'influenza del miglioramento dell'efficienza della politica commerciale che privilegia il valore sui volumi. Il suo effetto sui prezzo ha raggiunto i +5,7 punti nel 2021 e proseguirà nel 2022.

Nella nota si conferma anche l'ambizione del Gruppo a raggiungere il 100% di vendite di modelli elettrici in Europa entro il 2030. A tal fine - è stato anticipato - e per accelerare la loro crescita è allo studio l'opportunità di riunire le attività e tecnologie 100% elettriche all'interno di un'entità dedicata in Francia.

Allo stesso tempo, il Gruppo Renault sta anche studiando l'ipotesi di raggruppare le attività e tecnologie di motori a combustione e relative trasmissioni (ibridi compresi) in una sede fuori della Francia, al fine di rafforzare il potenziale del proprio know-how nei sistemi di propulsione tradizionali.