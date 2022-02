Nissan investe 500 mln dlr per ammodernamento fabbrica Usa

La Nissan investirà 500 milioni di dollari sull'innovazione dello stabilimento nello stato americano del Mississippi per adattarlo alla produzione di batterie di auto elettriche, con l'obiettivo di lanciare due nuovi modelli eco-sostenibili a partire dal 2025.

La decisione rientra nel progetto della casa auto giapponese di realizzare il 40% delle proprie vetture sul mercato statunitense a zero emissioni entro il 2030. Attualmente, nella fabbrica di Canton, attiva dal 2003, la Nissan produce quattro modelli, inclusi il pickup Frontier e la berlina Altima.

Gran parte dei costruttori auto a livello globale stanno incrementando gli investimenti in ricerca e sviluppo per adattare l'offerta in tempi brevi alla sempre crescente domanda di motori ecologici per limitare l'impatto sull'ambiente. Già oggi Nissan produce l'automobile elettrica più venduta al mondo, la Leaf.