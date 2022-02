Veicoli commerciali: piccolo sprint vendite gennaio, +3,2%

Per il mercato dei veicoli commerciali il nuovo anno parte con un piccolo sprint in più rispetto all'anno scorso. Secondo le stime del Centro Studi e Statistiche Unrae, a gennaio le immatricolazioni dei mezzi fino a 3,5 tonnellate di peso totale a terra sono ammontate a 12.335 unità, in crescita del 3,2% rispetto a gennaio 2021 che aveva aperto l'anno piuttosto sottotono. L'Unrae sottolinea "il ritardo del nostro Paese nel ricambio del parco, che con il trend attuale richiederebbe circa 22 anni per essere sostituito completamente. Peraltro, l'età media dei mezzi commerciali circolanti in Italia si colloca vicino ai 13 anni, ben al di sopra degli 11,9 di quella media europea, secondo i recenti dati Acea". Evidente anche "il ritardo nella diffusione dei veicoli elettrici, in un settore fondamentale della mobilità commerciale nei centri urbani: nel 2021 la loro quota di mercato, seppur in crescita, è stata appena del 2%".

"E' necessaria una strategia di medio periodo, con incentivi triennali per i veicoli a zero e bassissime emissioni, che tengano in considerazione anche quelli a combustione tradizionale, con incentivi erogati solo a fronte di rottamazione", spiega il presidente dell'Unrae Michele Crisci.

"Anche nelle politiche di sostegno alla domanda dei nuovi motori elettrici, il nostro Paese si conferma fanalino di coda rispetto a grandi mercati come Francia e Spagna che hanno previsto incentivi per la loro diffusione. In quest'ottica - conclude Crisci - occorre sviluppare le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici mentre, per sostenere le imprese dell'autotrasporto, per rinnovare il parco circolante e accompagnare la transizione ecologica, sarebbe necessario raddoppiare l'aliquota del credito d'imposta dal 6% al 12% e prorogare il beneficio fino al 2024".