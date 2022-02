Morto Rahul Bajaj, industriale che portò la Vespa in India

E' morto all'età di 83 anni l'uomo d'affari indiano Rahul Bajaj, che per lungo tempo ha guidato l'omonimo Gruppo familiare, noto produttore indiano di veicoli a due ruote e tre ruote e, soprattutto, della versione locale della Vespa (denominata Bajaj Chetak) a seguito di un accordo siglato con la Piaggio negli Anni '60.

Membro dell'élite industriale e politica indiana - suo nonno era uno stretto collaboratore di Gandhi - era noto anche per aver contribuito alla diffusione a fianco dello scooter Bajaj Chetak, dei popolari motocarri a tre ruote derivati dall'Ape Piaggio usati in India come taxi.

Dopo le dimissioni dalla guida del Gruppo Bajaj nel 2005, Rahul Bajaj era stato eletto alla camera alta del parlamento indiano per il partito del Congresso per un mandato. In un tweet, il capo del Governo Narendra Modi ha espresso il suo dolore ricordando i "notevoli contributi al mondo del commercio e dell'industria" di Rahul Bajaj.

Nato il 10 giugno 1938 a Calcutta, Rahul Bajaj aveva studiato economia a Nuova Delhi e giurisprudenza a Bombay, laureandosi ad Harvard. Era entrato a far parte dell'impero di famiglia nel 1965. Il conglomerato si è sciolto negli anni 2000 a seguito di una disputa familiare.

Il suo fiore all'occhiello, Bajaj Auto, è entrato nella top 10 dei produttori di due ruote al mondo ed è il principale fabbricante di scooter, con una produzione di oltre 1 milione di unità (moto comprese) e un quota di mercato in India del 72%.