Cina, in calo a gennaio le vendite di auto

Le vendite di autovetture in Cina del mese scorso sono diminuite rispetto a un anno fa, secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca).

Le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri sono scese del 4,4% su base annua fino a 2,09 milioni di unità, nel mese di gennaio. Su base mensile, le vendite sono diminuite dello 0,6%.

Nel 2021, le vendite di autovetture in Cina sono aumentate del 4,4% su base annua, raggiungendo 20,15 milioni di unità, in quanto la domanda di veicoli a nuova energia ha continuato a sostenere la crescita del mercato, stando ai dati della Cpca.

In controtendenza China Faw Group Co., Ltd., uno dei principali produttori di automobili del Paese, che ha prodotto nel mese di gennaio 290.371 veicoli completi e venduto 311.508 unità. Hongqi invece, il suo principale brand berline ha prodotto 37.758 vetture, con un aumento del 60,9% rispetto all'anno precedente e ha visto le vendite aumentare del 29,6% su base annua, arrivando nel periodo a quota 42.158. Per quanto riguarda le vendite di Faw Jiefang, la controllata FAW che produce mezzi pesanti, queste hanno superato le 28.000 unità e a gennaio sono stati prodotti oltre 26.000 veicoli. L'anno scorso, il gruppo Faw ha venduto un totale di 3,5 milioni di veicoli. Si prevede che quest'anno i ricavi operativi della società raggiungano i 770 miliardi di yuan (circa 121 miliardi di dollari), con una crescita annuale dell'8,9%.