Anfia, stabile mercato autocarri, in calo autobus

In apertura del 2022, il mercato degli autocarri, che aveva chiuso il mese di dicembre e l'anno 2021 con un rialzo a doppia cifra, si mantiene stabile rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre il mercato dei veicoli trainati continua a crescere, sebbene a un ritmo più contenuto rispetto a dicembre (+7,7%). Inverte la tendenza il comparto degli autobus in calo del 28,5% rispetto a gennaio 2021.

"L'inizio del 2022 ha visto le immatricolazioni di veicoli industriali in linea con i dati del 2021 in termini aggregati, a dispetto delle criticità che stanno interessando tutta la filiera, dagli shortage di materiali all'incremento dei prezzi delle materie prime. La crescita costante del prezzo del gas naturale liquefatto sta impattando sempre più gravemente il settore dell'autotrasporto e necessita di un chiaro segnale da parte del Governo, ossia l'introduzione di un credito d'imposta sull'acquisto del Gnl nel nuovo pacchetto di misure a sostegno dell'economia attualmente in discussione in Parlamento" spiega Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci. "Il comparto autobus segna ancora una volta un risultato pesante e questo malgrado i fondi previsti per la transizione green del Pnrr.

Fondi per il cui utilizzo è necessaria l'attivazione con urgenza delle procedure di acquisto dei nuovi mezzi. L'argomento, se non affrontato in tempi brevi, rischia di compromettere i risultati annuali auspicati dall'intero settore", osserva Giovanni De Filippis, presidente della Sezione Autobus dell'Anfia.