Stellantis: Fca Bank accelera su green e tratta con VinFast

Fca Bank - di cui Credit Agricole punta a ottenere la piena proprietà - accelera sulla mobilità sostenibile e tratta con VinFast, produttore vietnamita di veicoli elettrici all'avanguardia di fascia premium, che sta crescendo rapidamente e si sta affacciando sul mercato europeo.

La collaborazione tra le due società ha lo scopo di fornire servizi finanziari e di mobilità online e un'esperienza integrata ai clienti europei di VinFast.

"Ci auguriamo di poter creare presto una cooperazione dinamica, che rifletta l'impegno di VinFast a posizionarsi sul mercato europeo attraverso alleanze strategiche all'avanguardia e tecnologie avanzate che interessino l'intero business. VinFast è orgogliosa del proprio impegno nell'offrire un customer service esemplare, da un innovativo programma di prenotazione per i modelli VF 8 e VF 9 fino all'assistenza post-vendita, e questa partnership consentirà all'azienda di fornire ai clienti un alto livello di servizi finanziari e di supporto", commenta Nguyen Thanh Thúy, ceo di VinFast Europa.

Con quasi 100 anni di esperienza nel settore dei finanziamenti automotive, più di 1,7 milioni di clienti in 18 Paesi e 25 miliardi di euro di prestiti e leasing in essere, Fca Bank è oggi uno dei principali operatori in Europa, aggiudicandosi nel 2019 e nel 2020 il titolo "Captive of the Year" in occasione dei Motor Finance Awards di Monaco di Baviera. I partner possono contare su una rete europea di 550 Leasys Rent Mobility Store, veri e propri punti di riferimento per i prodotti dedicati alla mobilità, con oltre 1.200 stazioni di ricarica per promuovere il noleggio a breve termine, l'abbonamento e le soluzioni di mobilità soprattutto tra i clienti di veicoli elettrici.