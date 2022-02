DR, a gennaio 1.458 nuove immatricolazioni

DR Automobiles chiude il mese di gennaio con 1.458 nuove immatricolazioni, a privati, e raggiunge Nissan e MINI, superando le corazzate Skoda, Seat, Mazda, Alfa Romeo, Volvo secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti.

Per l'azienda automobilistica molisana ora la quota di mercato è dell'1,35%, con i modelli DR 4.0 e la EVO 3 risultati top seller.

"Il primo mese del 2022 conferma e rafforza il trend di crescita del Gruppo - commenta con una nota la DR - grazie ad un +295% rispetto a gennaio del 2021, in un mercato che invece anche nell'ultimo mese ha chiuso con un segno negativo (-19,7%)".

"In proiezione - prosegue la nota - i numeri di gennaio fanno dunque auspicare un anno di ulteriore crescita per il gruppo, anche alla luce di quelle che saranno le novità di prodotto sia DR che EVO. Nel corso dell'anno - conclude la nota - sono in programma anche i lanci di nuovi brand di proprietà di DR Automobiles Groupe".