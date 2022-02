Mercedes-Benz Group AG, addio vecchio nome Daimler AG

Come era stato approvato nella scorsa assemblea degli azionisti, nell'ottobre 2021, Daimler AG ha cambiato nome in Mercedes-Benz Group AG. Questa decisione era stata presa dopo lo scorporo della divisione camion dell'azienda - diventata Daimler Truck AG - e la successiva quotazione alla Borsa di Francoforte.

"Mercedes-Benz Cars & Vans e Daimler Trucks & Buses sono attività diverse con gruppi di clienti specifici, percorsi tecnologici ed esigenze di capitale - aveva affermato nello scorso dicembre il Ceo Ola Källenius - Entrambe le società operano in settori che stanno affrontando importanti cambiamenti tecnologici e strutturali". Bernd Pischetsrieder, presidente del consiglio di sorveglianza di Daimler AG, aveva a sua volta affermato che Daimler Truck e Mercedes-Benz, una volta separate, saranno in grado di dominare meglio l'attuale trasformazione del settore.

ll nuovo Gruppo Mercedes-Benz si concentrerà completamente sui suoi marchi di autovetture Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes-EQ, oltre che naturalmente sui van.

Il focus di Dailmer Truck AG sarà, invece, su camion e bus con sistemi propulsivi a emissioni zero e integrerà la tecnologia di guida autonoma nei suoi veicoli pesanti. Nella storia della Stella a Tre Punte i cambiamenti di nome, legati alle successive fasi evolutive, sono stati numerosi.

Quando Carl Benz inventò la prima automobile, la Benz Patent-Motorwagen, nel 1886, esistevano originariamente due società: la Benz & Cie., fondata nel 1883 da Carl Benz, e la Daimler Motoren Gesellschaft, fondata nel 1890 da Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach.

Proprio Daimler ha utilizzato per la prima volta il nome Mercedes nel 1902 adottando il nome dalla figlia di un rivenditore Daimler, Emil Jellinek. Le società si fusero nel 1926, diventando Daimler-Benz AG. Questo è rimasto il nome dell'azienda fino al 1998, quando Daimler-Benz AG si è fusa con la Chrysler Corporation per diventare DaimlerChrysler. Quando poi Daimler ha venduto Chrysler a Cerberus nel 2007, la società ha cambiato nome in Daimler AG. Prima dell'ultimo cambiamento, operativo dal primo febbraio 2022, Mercedes-Benz era semplicemente un marchio venduto da Daimler AG. Ora è diventato sia un nome di azienda che un marchio, segnerà anche il ripristino del nome Benz su tutti gli elementi aziendali per la prima volta dal 1998.