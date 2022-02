Gm, calo profitti nel 4/o trimestre ma record nel 2021

(ANSA) - WASHINGTON, 02 FEB - General Motors ha registrato un calo dei profitti nell'ultimo trimestre del 2021, sullo sfondo della carenza di semiconduttori che ha colpito le vendite di auto, ma ha messo a segno guadagni annuali record, con una solida prospettiva per il 2022. La casa automobilistica americana ha ottenuto un utile di 1,7 miliardi di dollari alla fine dello scorso dicembre, con una flessione del 38,7%. Ma nell'intero anno ha riportato 10 miliardi di profitti mentre le proiezioni per l'anno in corso oscillano tra i 9,4 miliardi e i 10,8 miliardi. Le azioni sono calate dello 0,3% a 53,90 dollari nelle contrattazioni after-hours. (ANSA).