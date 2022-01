Volvo: in quarto trimestre vendite a 9,8 miliardi euro (+5,7%)

Volvo chiude il quarto trimestre del 2021 con vendite nette a 102,4 miliardi di corone svedesi (9,79 miliardi di euro), in crescita del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il gruppo prevede la distribuzione di un dividendo di 6,50 corone svedesi (0,62 euro) per azione.

"La catena di approvvigionamento globale per i semiconduttori e altri componenti rimane instabile, caratterizzata da interruzioni, imprevedibilità e mancanza di capacità di trasporto", afferma l'amministratore delegato Martin Lundstedt.

Volvo "continuerà ad avere interruzioni e fermi sia nella produzione di camion e in altre parti del gruppo".