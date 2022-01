Hyundai: nel 2021 crescita superiore alla media europea

Hyundai ha chiuso il 2021 immatricolando 515.886 unità in Europa, con un aumento del 21,6% rispetto al 2020. Il risultato ha determinato una crescita della quota di mercato europea di un punto percentuale, ora al 4,4%, e si aggiunge agli ottimi dati provenienti dal mercato italiano.

Nell'anno appena concluso i veicoli elettrificati hanno costituito una percentuale maggiore delle vendite rispetto al passato. Il 35% dei veicoli Hyundai venduti in Europa nel 2021 ha un propulsore alternativo, che comprende veicoli ibridi, ibridi plug-in, elettrici a batteria e a celle a combustibile.

Ciò significa un aumento del 77% rispetto al 2020. Di questi, 72.509 erano veicoli a zero emissioni - veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile - che rappresentano il 14,1% delle vendite in Europa. "Il risultato è una reale testimonianza della forza della nostra gamma e della qualità del nostro servizio, grazie ai quali Hyundai è stata in grado di eccellere nel mercato automobilistico in Europa." Ha dichiarato il Presidente e Ceo Hyundai Michael Cole. "Nel 2021, abbiamo dovuto affrontare interruzioni della catena di approvvigionamento e una pandemia tutt'ora in corso, che continua a influenzare tutto, dai viaggi internazionali alla vita quotidiana. Tuttavia, la nostra rete di concessionari ha dimostrato di essere in grado di mantenere la qualità del suo servizio, anche in circostanze difficili. Questo dimostra davvero il successo del nostro approccio incentrato sul cliente." Oltre a una market share del 4,4% in Europa, nel 2021 Hyundai ha anche raggiunto quote di mercato record in Germania, Spagna, Italia, Francia e Regno Unito. Come accennato, Hyundai Italia ha raggiunto nel 2021 la quota di mercato del 3,1%, con un aumento dello 0,7% rispetto al 2020 e 0,5 punti percentuali in più rispetto al 2019. Rispetto al 2020, l'Italia ha anche visto un incremento del 35% per cento delle vendite. Il 28% delle immatricolazioni di Hyundai in Italia nel 2021 è rappresentato da veicoli elettrificati full electric, full-hybrid e plug-in hybrid (il 53% se si considera la motorizzazione mild hybrid tra le motorizzazioni elettrificate).