Share Now cresce in Europa, 3,4 milioni utenti nel 2021

Il car sharing di Share Now continua la sua crescita raggiungendo quota 3,4 milioni di utenti distribuiti nelle 16 città europee in cui opera. Solo nel 2021, sono state quasi 540.000 le nuove registrazioni al servizio con un +30% in più rispetto all'anno precedente. L'Italia con con 725.000 iscritti totali e circa 2.000 veicoli in condivisione, si attesta al secondo posto nella classifica dei Paesi con il più alto numero di iscritti e con più auto disponibili, subito dopo la Germania. "Sebbene il 2021 sia stato ancora segnato dagli impatti della pandemia, Share Now ha ottenuto ottimi risultati. Ci siamo concentrati sul rafforzamento del nostro prodotto e sulla soddisfazione delle nuove esigenze di mobilità degli utenti", sottolinea in una nota il ceo del gruppo Olivier Reppert. In Italia Roma è la città in cui Share Now conta il maggior numero di affiliati, avendo già superato le 300.000 iscrizioni. Milano, invece, registra la miglior crescita sia a livello di distanza media che di durata media percorsa a noleggio.: nel capoluogo meneghino, infatti, un viaggio dura di media 10km (+26% rispetto al 2020) e 57 minuti (+19%).