Iveco Bus rinnova partnership con Sotra in Costa d'Avorio

Una nuova linea di assemblaggio di minibus Daily è entrata in funzione all'inizio di quest'anno presso lo stabilimento Sotra Iindustrie di Koumassi, vicino ad Abidjan, rendendo la Costa d'Avorio il primo Paese in Africa ad avere un impianto produttivo di questo genere. Il progetto, iniziato nel 2018, è il risultato più recente di una collaborazione iniziata quasi 40 anni fa tra Iveco Bus, marchio di Iveco Group e produttore leader di autobus e bus granturismo, e Sotra (Société des Transports Abidjanais), azienda di trasporto pubblico per Abidjan e la sua area metropolitana. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del primo ministro della Costa d'Avorio, Sua Eccellenza Patrick Achi, di alti rappresentanti del Governo Ivoriano, nonché dell'Ambasciatore della Repubblica Italiana, Arturo Luzzi, e di Stéphane Espinasse, Head of Sales & Products di Iveco Bus. Il nuovo stabilimento - che ha una capacità produttiva annua di 1.000 unità e impiega 500 persone - produrrà il Daily nella versione minibus, ribattezzata per l'occasione Daily Ivoire, in grado di ospitare da 16 a 26 posti a sedere. I primi 60 minibus Daily Ivoire, alimentati con motori a metano prodotti da Fpt Industrial, altro marchio di Iveco Group.