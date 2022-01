CES 2022, General Motors presenta suv elettrico Equinox EV

Con una conferenza in streaming, Mary Barra - Ceo di General Motors - ha illustrato in concomitanza con l'apertura del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas l'ultimo aggiornamento del piano per raggiungere la leadership nel mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Una strategia basata sulla piattaforma proprietaria Ultium e che comprenderà, oltre al pick-up Chevrolet Silverado EV anche il suv Chevrolet Equinox EV (proposto all'abbordabile prezzo di circa 30.000 dollari in Usa) e un suv large Chevrolet Blazer EV.

Sia Equinox EV che Blazer EV saranno disponibili nel 2023 e permetteranno a Chevrolet (e dunque a GM) di presidiare i due maggiori segmenti nell'ambito degli EV e che sono in crescita più rapida in quel mercato.

GM è anche impegnata - affiancando al nuovo BrightDrop EV600 anche il pick-up Chevrolet Silverado EV - per costruire un programma EV dedicato al mondo dei veicoli commerciali e in generale a quello dei mezzi da lavoro. Gm ha già ordini da flotte che includono FedEx e Walmart (per il modello BrightDrop EV600) e da Enterprise e Quanta per il Silverado EV.

Il portfolio elettrico di GM comprende - va ricordato - anche Blazer EV, Bolt EV e Bolt EUV, insieme a GMC Sierra EV, GMC Hummer EV e le due Cadillac Lyriq e Celestiq. GM e Cruise stanno collaborando per arrivare alla mobilità autonoma entro la metà del decennio. La tecnologia 'semiautonoma' Super Cruise sarà disponibile in 22 modelli dei vari marchi GM entro il 2023, mentre Ultra Cruise - che consentirà di viaggiare senza le mani sul volante - entrerà in produzione nel 2023, debuttando nella berlina ultra-lusso Cadillac Celestiq.

GM sarà la prima azienda a utilizzare la piattaforma Snapdragon Ride di Qualcomm Technologies per soluzioni avanzate di assistenza alla guida, definita da un software sviluppato internamente da GM. La nuova architettura di elaborazione avrà la capacità di calcolo di diverse centinaia di personal computer, ma sarà racchiusa in una controller box con le dimensioni di due laptop sovrapposti.