Marelli:Kkr pronto a mettere uno dei suoi partner alla guida

KKR ha messo in pista uno dei suoi partner per gestire la Marelli Corp, società nata dall'unione della ex Magneti Marelli, venduta da Fiat Chrysler Automobiles al fondo statunitense, con la giapponse Calsonic Kansei, che era già nel portafoglio di KKR. Secondo Bloomberg l'amministratore delegato di Marelli, Beda Bolzenius, intende dimettersi nell'ambito di una manovra che contempla anche tagli di posti di lavoro e di costi del gruppo di componenti per auto. Dinesh Paliwal, uno dei partner di KKR e già presidente esecutivo di Marelli, è pronto a prendere la guida dell'azienda anche se non è chiaro se manterrà poi il ruolo a lungo termine. Bolzenius era stato nominato ceo nel 2018, circa un anno prima che KKR desse il via al gruppo nato dall'integrazione di Magneti Marelli con Calsonic Kansei. A soli tre mesi dal lancio di una ristrutturazione, scrive Bloomberg, Marelli potrebbe raddoppiare i tagli previsti di posti di lavoro a più di 3.000 e chiudere alcune sedi. Potrebbero essere interessati gli impianti in Giappone, Italia e Francia ma i piani sono fluidi e soggetti a cambiamenti. L'azienda impiega circa 58.000 persone e opera con 170 impianti in tutto il mondo.