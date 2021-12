Via libera da parte dell'Antitrust alla joint venture controllata congiuntamente da Enel X e Volkswagen Finance Luxembourg (Vwfl) per la creazione e la gestione in Italia di una rete di stazioni di ricarica ad elevata potenza (vale a dire superiore ai 100 kw) accessibili al pubblico per veicoli elettrici. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha infatti chiuso l'istruttoria deliberando di "autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata".