CES 2022, Hyundai apre porte della robotica e del metaverso

In occasione del Consumer Electronics Show (CES) che aprirà a Las Vegas il prossimo 3 gennaio 2022 Hyundai presenterà il suo ecosistema di 'Mobilità Illimitata' che comprenderà la visione del Gruppo sudcoreano del futuro sulla robotica e sul metaverso (cioè il nuovo mondo virtuale che rappresenta la prossima diretta evoluzione di Internet) sotto il concetto principale di Expanding Human Reach.

Questi temi, e molti altri, saranno al centro della conferenza stampa prevista in presenza per il 4 gennaio dalle 15:00 alle 15:45 (ora di Las Vegas) al Mandalay Bay Convention Center e che potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube dell'azienda.

Al CES 2022, Hyundai illustrerà come il settore della robotica dell'azienda guiderà il cambio di paradigma dell'umanità verso la libertà illimitata di movimento. Secondo Hyundai la robotica completerà il metaverso, come un medium che collega il mondo virtuale con la realtà, e potrà supererà le limitazioni fisiche del movimento per quanto riguarda il tempo e lo spazio. Nell'ambito di questo tema Hyundai presenterà al CES la sua nuova piattaforma di moduli robotici PnD (Plug & Drive) sotto il nuovo concept di Mobility of Things (MoT), per realizzare la fornitura di mobilità per ogni cosa, dagli oggetti tradizionalmente inanimati fino agli spazi comuni.

L'evento di Las Vegas permetterà ai visitatori di sperimentare presso lo stand espositivo Hyundai alla West Hall del Las Vegas Convention Center le opportunità offerte dai robot per migliorare come la mobilità nel mondo reale.

Sarà esposta anche la sua linea di oggetti robotici, tra cui il Mobile Eccentric Droid (MobED), così come Spot e Atlas di Boston Dynamics. Le presentazioni rifletteranno l'obiettivo di Hyundai di soddisfare la diffusa aspirazione di una libertà di movimento illimitata e naturalmente ecocompatibile.