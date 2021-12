Stellantis racconta sua visione del futuro al CES Las Vegas

Anche per un gruppo globale e impegnato nella transizione ecologia come Stellantis, il Consumer Electronics Show di Las Vegas (CES) è la cornice ideale per mostrare le capacità odierne e future nell'innovazione tecnologica, nei sistemi propulsivi alternativi, nella connettività e nella guida autonoma.

Dal prossimo 5 gennaio 2022, e fino all'8 gennaio Stellantis sarà al CES per consentire ai visitatori - in presenza e a quelli collegati via web - di scoprire i veicoli di punta e le tecnologie avanzate del proprio portfolio globale, tappe tangibili del viaggio del Gruppo per reimmaginare e trasformare il futuro della mobilità per le generazioni a venire. La presenza di Stellantis include Citroën Ami urban ev, Citroën future mobility Concept, Jeep Grand Cherokee 4xe (dotata dell'innovativo sistema tecnologico di bordo U-Connect 5) e anche della race car DS Automobiles Formula E, della Nuova Fiat 500 e della versione definita del concept Chrysler Airflow, mostrato nel corso del recente Software Day.

"I veicoli costituiscono parte integrante della vita digitale delle persone - ha commentato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis - e il futuro della mobilità è alimentato dalla tecnologia.

L'elettrificazione, con i nostri 30 modelli elettrificati a disposizione inclusi i furgoni a celle a combustibile, la connettività e l'autonomia, sono tutti componenti essenziali di quel futuro e non potrebbero esistere l'uno senza l'altro. La nostra creatività, l'ingegneria e le partnership innovative stanno accelerando la spinta a sviluppare una mobilità migliore e più sostenibile per i nostri clienti".

Non servirà essere necessariamente presenti a Las Vegas per vivere l'esperienza del futuro secondo Stellantis. Una visita virtuale allo stand del CES 2022 sarà trasmessa in diretta streaming il 5 gennaio 2022, alle 10.00 (zona del Pacifico) cioè alle 19.00 CEST sul sito stellantisces2022.com.