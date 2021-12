Fca Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, espande ulteriormente la propria presenza in Portogallo acquisendo Sadorent, società attiva nel settore del noleggio a breve e medio termine. La stipula dell'accordo prevede la cessione del 100% delle quote dell'azienda portoghese a Leasys Rent, brand di Leasys (controllata della banca) specializzato in soluzioni di noleggio short e mid-term.