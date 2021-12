Smart Italia fa da apripista a rivoluzione delle vendite

''Come associazione europea dei concessionari smart abbiamo aderito al progetto di smart Europa già a settembre. Crediamo che questo sia il momento, il prodotto ed il marchio giusto per adeguare la distribuzione auto al cliente di oggi. Il modello di agenzia proposto da smart è leggero, sostenibile per gli imprenditori della distribuzione e concentra sforzi e risorse su quanto ci chiede il cliente oggi".

E' quanto afferma Francesco Bonera, vicepresidente dell'associazione europea degli agenti Smart, commentando l'accordo che la Mercedes-Benz ha fatto con la Feac, l'Associazione Europea dei Concessionari Mercedes-Benz. Accordo che pone le basi per introdurre in Europa un modello di vendita diretta attraverso un mandato di agenzia. Un annuncio che arriva a poche settimane da quello di smart Italia srl che ha già pronta la propria rete di agenti che commercializzerà la futura generazione di vetture frutto della joint tra Daimler AG e il Gruppo Geely.

Questo - ha sottolineato Bonera - "è un modello di vendita che risponde alle nuove abitudini di acquisto dei clienti e, al tempo stesso, offre nuove opportunità agli imprenditori del settore. I clienti sono esigenti, da sempre abituati ad un prodotto senza compromessi, a prescindere dalle sue dimensioni o dal segmento di appartenenza. Vuole essere assistito prima durante e dopo l'acquisto come solo le nostre squadre sono in grado di offrire''.