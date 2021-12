Brasile, +15,1% produzione auto a novembre su ottobre

La produzione di veicoli in Brasile è aumentata del 15,1% a novembre (206.000 unità), rispetto a ottobre (179.000 unità): lo rivela l'Associazione nazionale dei costruttori di veicoli automobilistici (Anfavea), secondo cui, rispetto a novembre 2020, si è invece registrato un calo del 13,5%.

Anfavea ha evidenziato la crisi dell'offerta causata dalla carenza globale di semiconduttori per giustificare il calo del 23,1% nelle immatricolazioni rispetto a novembre 2020.

"Anche con un leggero miglioramento del 6,5% delle vendite rispetto a ottobre, i risultati sono stati molto inferiori per un mese storicamente 'caldo'", ha informato Anfavea.

Anche l'export ha avuto un risultato inferiore alle attese, con 28 mila unità spedite a novembre, in calo del 6% rispetto al mese precedente. Rispetto a novembre 2020 si registra invece un calo addirittura del 36,3%.